Новый салат для праздника. Выпросила рецепт у соседки

Отличный салат для новогоднего стола.
Ингредиенты:
говяжье сердце, 500 г;
консервированные шампиньоны, 1 банка;
лук, 2 шт;
огурцы соленые, 5-6 шт;
соль, перец и укроп по вкусу;
масло растительное.
Приготовление:
Сердце отвариваем в подсоленной воде, остужаем и режем соломкой. Остужать лучше в воде, чтобы мясо получилось сочным.
Грибы режем на пару частей, лук режем небольшим кубиком.
Обжариваем лук с грибами до выпаривания жидкости, остужаем.
Огурцы режем соломкой. Смешиваем все ингредиенты, заправляем растительным маслом и если необходимо, подсолите и добавьте перец. Можно заправить салат и майонезом, так что пробуйте, какой вариант заправки для вас вкуснее.
Говяжье сердце можно заменить и куриным, индюшиным, свиным или языком. Также подходят и куриные пупки, которые следует очень хорошо отварить в воде с солью и специями.
Приятного аппетита!