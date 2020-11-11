Новый салат для праздника. Выпросила рецепт у соседки

Отличный салат для новогоднего стола.

Ингредиенты:

говяжье сердце, 500 г;

консервированные шампиньоны, 1 банка;

лук, 2 шт;

огурцы соленые, 5-6 шт;

соль, перец и укроп по вкусу;

масло растительное.











Приготовление:

Сердце отвариваем в подсоленной воде, остужаем и режем соломкой. Остужать лучше в воде, чтобы мясо получилось сочным.

Грибы режем на пару частей, лук режем небольшим кубиком.

Обжариваем лук с грибами до выпаривания жидкости, остужаем.

Огурцы режем соломкой. Смешиваем все ингредиенты, заправляем растительным маслом и если необходимо, подсолите и добавьте перец. Можно заправить салат и майонезом, так что пробуйте, какой вариант заправки для вас вкуснее.

Говяжье сердце можно заменить и куриным, индюшиным, свиным или языком. Также подходят и куриные пупки, которые следует очень хорошо отварить в воде с солью и специями.

Приятного аппетита!